Тернополяни та гості міста об‘єдналися у спільній молитві, яку очолили священнослужителі традиційних християнських церков. Усі разом помолимося за збереження українських сімей.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко наголосив на тому, що молитва — це найбільша зброя у боротьбі з ворогом!

– У Міжнародний день сім’ї ми молилися за збереження українських сімей, за всіх, кого роз’єднала війна, за наших воїнів, яких віддано чекають їхні дружини, за діточок… За Перемогу України! Для кожного українця сім’я — найдорожче, що у нас є, це — безцінний скарб, який подарував нам Господь. Батько і мати продовжують український рід, даруючи нові життя. Та, ми повинні пам’ятати, що важливо не лише діточок народити, а й виховувати їх справжніми українцями, наповнювати їх моральними та християнськими цінностями, патріотизмом, любов’ю до рідної Батьківщини… Наші українські цінності виплекані віками, передаються з покоління в покоління. Ми зараз переживаємо не простий час випробувань і становлення нації. Весь світ захоплюється українськими військовими, у серцях яких палає любов до України! – наголосив Михайло Головко.

Він подякував представникам усіх релігійних конфесій, які відгукнулися на заклик й об’єдналися у спільній молитві. Також подякував Захисникам і Захисницям, волонтерам, усім, хто бореться за велику українську сім’ю!