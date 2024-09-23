У лікарні Тернополя помер 13-річний хлопчик, якого збили на переході

13-річний велосипедист загинув у результаті ДТП на пішохідному переході в Тернополі. Водійка автомобіля Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та здійснила наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм хлопчик помер у лікарні.

Аварія трапилася 23 вересня на вулиці Симоненка. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, потерпілий переїжджав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході на велосипеді. У цей момент кермувальниця Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на 13-річного велосипедиста. Школяра бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні, але, на жаль, за кілька годин він помер.

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.