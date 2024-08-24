У «ЛЕГІОНІ-26» опановують навички керування безпілотними літальними апаратами

У Всеукраїнському виховно-вишкільному військово-патріотичному таборі «ЛЕГІОН-26» молодь освоює загальновійськові дисципліни. Фахові інструктори — учасники бойових дій, навчають військової топографії, тактичної медицини, самооборони, стрільби зі зброї тощо. Молодь має можливість опановувати навички керування безпілотними літальними апаратами.

Такі патріотичні вишколи формують справжнього українця, формують характер, силу волі та витривалість, мотивують і загартовують молодих людей. Адже саме учасники таких патріотичних вишколів сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу державу.

Організаторами заходу є «ПЛАСТ — Національна Скаутська Організація України», а також комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр».

У 1991 році на Тернопільщині патріотичні вишколи започаткував світлої пам‘яті наш земляк Іван Гавдида, який трагічно зaгинув. Він жив ідеєю націоналізму та формуванням патріотичної молоді, яка будуватиме незалежну Україну.

Саме він привіз на наші терени перших гуртківців-пластунів і тут відбулись перші табори. Його справа живе й надалі. Щороку на Тернопільщину приїжджають різноманітні патріотичні організації зі всієї країни, молодь, яка прагне знати героїчну історію України та при потребі долучитися до боротьби за її незалежність.

На жаль, серед воїнів-пластунів є ті, хто віддав найцінніше в боротьбі за суверенну державу. Це Віктор Гурняк, Віталій Дерех, Євген Подолянчук, Дмитро Пащук, Артем Димид, Ростислав Бальзан, Максим Вороб’єнко, Микола Гордійчук, Володимир Петрук.

До слова, учасники табору «Легіон-26» самостійно розпочали масштабний збір на 1 мільйон гривень на 7 дронів DJI Mavic 3, 10 рацій MOTOROLA DP4400E, 2 зарядні станції Bandera Power та Starlink з метою використання цього спорядження для навчання, а після табору – передачі його на потреби ЗСУ.