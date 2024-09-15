У Колодіївці відремонтували покрівлю школи

Буря наробила біди. Добряче постраждала місцева школа: сильний вітер зняв дах із будівлі, тож потрібен був ремонт. На щастя, нагальну проблему допомогла розв’язати «Контінентал Фармерз Груп».

Звернутися до Компанії по підтримку вирішила староста Колодіївського старостинського округу Оксана Сень.

«Ми терміново скликали збори за участі пайовиків, до села прибув старший менеджер зі зв’язків з громадськістю кластера «Центр» Іван Триснюк. Ми розповіли про свою біду. “Контінентал” відгукнувся та скерував кошти для ремонту шкільного даху», — пригадує Оксана Сень.

Як зазначає Іван Триснюк, на придбання необхідних будматеріалів виділили 63,8 тис. грн. За роботу взялися батьки учнів та працівники школи. І встигли відремонтувати дах до початку навчального року.

Оксана Сень пояснює: роботи затягнулися, бо частина матеріалів потребувала часу для застигання. Утім, першого вересня школа зустріла учнів з оновленим дахом.

«Дякуємо нашим партнерам за сприяння. Спасибі представникам “Контінентал Фармерз Груп” за те, що завжди йдуть назустріч», — підкреслює староста Колодіївки.

Оксана Сень додає: співпраця між громадою і Компанією налагоджена вже давно. Кошти, які «Контінентал» виділяє на розвиток села, намагаються скеровувати в масштабні проєкти. Так, торік капітально відремонтували підлогу в спальні місцевого дитсадка: долівку повністю «з’їв» грибок, тож потрібно було невідкладно вирішувати проблему. Цьогоріч аграрії допомогли придбати бензопилу та газонокосарку для наведення благоустрою в громаді. А в перший рік великої війни фактично всі гроші скеровували на забезпечення військових і підтримку внутрішньо переміщених українців, які знайшли прихисток у Колодіївці.

«Тоді за кошти від “Контінентал” придбали пральну машинку. Зараз вимушено переселених людей у селі поменшало, але побутова техніка знадобиться для реалізації інших соціальних ініціатив», — зазначає староста Колодіївки та вкотре наголошує на злагодженій і дієвій співпраці з партнерами.

Зауважимо, «Контінентал Фармерз Груп» обробляє землі в п’яти областях України. Окрім орендної плати, Компанія виділяє кошти із соціального бюджету для розвитку населених пунктів, де мешкають пайовики.