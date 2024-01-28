У храмі-пантеоні – щосуботні Богослужіння за бійців, у Куликові – безперервно читають псалтир

У Всеукраїнському храмі-пантеоні в селі Лішня Кременецького району на Тернопільщині щосуботи розпочали служити Богослужіння за Україну, військових та за упокій загиблих бійців, повідомляє Суспільне.

Про це розповів Суспільному настоятель храму отець Андрій Любунь.

У храмі-пантеоні на Тернопільщині. Фото: надав о. Андрій Любунь

За його словами, розпочинається богослужіння о 10 годині ранку.

Настоятель Всеукраїнського храму-пантеону отець Андрій Любунь. Фото: Суспільне Тернопіль

“Храм-пантеон як місце пам’яті має бути постійно живим. Кожної суботи протягом двох годин тут буде служитися Свята Літургія, Служба Божа та панахида за загиблими. Ми вже вдруге організували суботні богослужіння. Здебільшого участь у них беруть рідні бійців, також люди з довколишніх сіл. Цей храм уже знають, тому добираються сюди своїм транспортом. Ми розташовані за сім кілометрів від Кременця”.

Щосуботнє богослужіння за бійців. Фото: надав о. Андрій Любунь

Священники Тернопільського деканату “Кременецьке Благочиння” ПЦУ будуть відправляти у храмі почергово.

Люди моляться за бійців. Фото: надав о. Андрій Любунь

Отець Андрій Любунь повідомив також, що на його парафії у Куликові люди вже другий рік поспіль безперервно читають Псалтир.

Свічки за бійців. Фото: надав о. Андрій Любунь

“Жінки з парафії ще на початку повномасштабного вторгнення проявили ініціативу постійно читати псалтир. Я благословив їх на це. Вони склали графік і по дві години кожна з них відповідно до черги молиться. Богу дякувати, ми на своїй парафії за два роки ще бійців не ховали, похоронів не було”.

Фігура Матері Божої та джерело. Фото: надав о. Андрій Любунь

Читають так звану “Неусипаєму Псалтиру”.

“Цей термін походить зі старослов’янської мови. Духовна книга складається зі 150 псалмів. Люди читають їх лише від ранку до вечора, бо, щоби читати в нічний час, потрібно мати великий духовний досвід. Такі нічні служби з читання псалмів провадять у монастирях”.