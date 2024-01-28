У храмі-пантеоні – щосуботні Богослужіння за бійців, у Куликові – безперервно читають псалтир

У Всеукраїнському храмі-пантеоні в селі Лішня Кременецького району на Тернопільщині щосуботи розпочали служити Богослужіння за Україну, військових та за упокій загиблих бійців, повідомляє Суспільне.
Про це розповів Суспільному настоятель храму отець Андрій Любунь.
За його словами, розпочинається богослужіння о 10 годині ранку.
“Храм-пантеон як місце пам’яті має бути постійно живим. Кожної суботи протягом двох годин тут буде служитися Свята Літургія, Служба Божа та панахида за загиблими. Ми вже вдруге організували суботні богослужіння. Здебільшого участь у них беруть рідні бійців, також люди з довколишніх сіл. Цей храм уже знають, тому добираються сюди своїм транспортом. Ми розташовані за сім кілометрів від Кременця”.
Священники Тернопільського деканату “Кременецьке Благочиння” ПЦУ будуть відправляти у храмі почергово.
Отець Андрій Любунь повідомив також, що на його парафії у Куликові люди вже другий рік поспіль безперервно читають Псалтир.
“Жінки з парафії ще на початку повномасштабного вторгнення проявили ініціативу постійно читати псалтир. Я благословив їх на це. Вони склали графік і по дві години кожна з них відповідно до черги молиться. Богу дякувати, ми на своїй парафії за два роки ще бійців не ховали, похоронів не було”.
Читають так звану “Неусипаєму Псалтиру”.
“Цей термін походить зі старослов’янської мови. Духовна книга складається зі 150 псалмів. Люди читають їх лише від ранку до вечора, бо, щоби читати в нічний час, потрібно мати великий духовний досвід. Такі нічні служби з читання псалмів провадять у монастирях”.