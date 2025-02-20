У храмах УГКЦ Тернополя перебуватиме ікона Матері Божої Зарваницької: графік

Від понеділка М’ясопусного тижня аж до закінчення Великого посту у всіх парафіях міста Тернополя триватиме неустанна молитва до Пресвятої Богородиці, прославленої в Зарваницькій чудотворній іконі (ця святиня перебуватиме по два дні у кожній парафіяльній спільноті).

Митрополит УГКЦ Теодор Мартинюк благословив початок молитовної ініціативи на Великий Піст та просить у ці дні посилити молитву за Україну.

17-18 лютого Ікона перебувала у архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Графік перебування чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької в центральному деканаті Тернополя: