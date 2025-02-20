У храмах УГКЦ Тернополя перебуватиме ікона Матері Божої Зарваницької: графік

Від понеділка М’ясопусного тижня аж до закінчення Великого посту у всіх парафіях міста Тернополя триватиме неустанна молитва до Пресвятої Богородиці, прославленої в Зарваницькій чудотворній іконі (ця святиня перебуватиме по два дні у кожній парафіяльній спільноті).
Митрополит УГКЦ Теодор Мартинюк благословив початок молитовної ініціативи на Великий Піст та просить у ці дні посилити молитву за Україну.
17-18 лютого Ікона перебувала у архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.
Графік перебування чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької в центральному деканаті Тернополя:
- 19-20 лютого – храм св. Андрія Первозванного (вул. Чернівецька 46);
- 21-22 лютого – храм св. великомученика Димитрія (вул. Микулинецька бічна 14);
- 23-24 лютого – храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького 55);
- 25-26 лютого – храм свв. Новомучеників українського народу (вул. Шкільна 2А);
- 27-28 лютого – храм св. пророка Іллі (вул. Бродівська 50 б);
- 1-2 березня. – храм свв. Володимира і Ольги (вул. Орлика 1А);
- 3-4 березня – храм Перенесення мощей св. Миколая (вул. Карпенка 46);
- 5-6 березня – храм святої Софії Премудрості Божої (вул. Кривоноса 2В);
- 7-8 березня – храм святого священномученика Йосафата (вул. Лучаковського 5Г);
- 9-10 березня – храм святого Пантелеймона (вул. Бережанська 3А);
- 11-12 березня – храм святих Бориса і Гліба (вул. Золотогірська);
- 13-14 березня – храм Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Агрономічна 2, Кутківці);
- 15-16 березня – храм Переображення Господнього (вул. Мирна 38, Пронятин);
- 17-18 березня – храм святого Василія Великого (вул. Новий Світ 14).