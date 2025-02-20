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У храмах УГКЦ Тернополя перебуватиме ікона Матері Божої Зарваницької: графік

20.02.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Духовне, Теми

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Від понеділка М’ясопусного тижня аж до закінчення Великого посту у всіх парафіях міста Тернополя триватиме неустанна молитва до Пресвятої Богородиці, прославленої в Зарваницькій чудотворній іконі (ця святиня перебуватиме по два дні у кожній парафіяльній спільноті).

Митрополит УГКЦ Теодор Мартинюк благословив початок молитовної ініціативи на Великий Піст та просить у ці дні посилити молитву за Україну.

17-18 лютого Ікона перебувала у архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Графік перебування чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької в центральному деканаті Тернополя:

  • 19-20 лютого – храм св. Андрія Первозванного (вул. Чернівецька 46);
  • 21-22 лютого – храм св. великомученика Димитрія (вул. Микулинецька бічна 14);
  • 23-24 лютого – храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького 55);
  • 25-26 лютого – храм свв. Новомучеників українського народу (вул. Шкільна 2А);
  • 27-28 лютого – храм св. пророка Іллі (вул. Бродівська 50 б);
  • 1-2 березня. – храм свв. Володимира і Ольги (вул. Орлика 1А);
  • 3-4 березня – храм Перенесення мощей св. Миколая (вул. Карпенка 46);
  • 5-6 березня – храм святої Софії Премудрості Божої (вул. Кривоноса 2В);
  • 7-8 березня – храм святого священномученика Йосафата (вул. Лучаковського 5Г);
  • 9-10 березня – храм святого Пантелеймона (вул. Бережанська 3А);
  • 11-12 березня – храм святих Бориса і Гліба (вул. Золотогірська);
  • 13-14 березня – храм Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Агрономічна 2, Кутківці);
  • 15-16 березня – храм Переображення Господнього (вул. Мирна 38, Пронятин);
  • 17-18 березня – храм святого Василія Великого (вул. Новий Світ 14).

Теги: Зарваницька чудотворна ікона

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