Від 7 жовтня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора», ухвалений Верховною Радою України від 19 червня 2022 року.

Як змінилися права та обов’язки водія та пасажира, і чого саме торкнулися законодавчі зміни?

Забороняється: вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку. Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів. Такі обмеження стосуються: міського, приміського транспорту та міжміських і міжнародних маршрутів.

У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів. Обмеження для пасажирів: не можна голосно вмикати медіа, а водій має право висадити порушника тиші.

Оновлені і права та обов’язки водія та/або пасажира, визначені у ст. 40,41 Закону України «Про автомобільний транспорт». Так, водій автобуса при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом має право: вимагати від пасажирів виконання їх обов’язків; не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі; створює шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв; під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному маршруті перевіряти наявність квитків на проїзд та перевезення багажу; не видавати багаж, якщо пасажир не пред’явив квитка.

Щодо таксі

Водій таксі має право відмовляти в наданні послуги пасажиру, якщо: пасажир має явні ознаки сп’яніння; кількість осіб, які потребують обслуговування, перевищує кількість місць у легковому автомобілі; багаж пасажира не може бути вільно розміщений у багажнику чи салоні легкового автомобіля або може забруднити чи пошкодити його.

Водій таксі зобов’язаний: відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів; називати пасажирам розмір оплати проїзду, показники таксометра на початку і в кінці поїздки та роз’яснювати порядок користування таксі; здійснювати перевезення до пункту призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира.

Водію таксі забороняється: відмовляти пасажирам у перевезенні, крім випадків, обумовлених цією статтею; обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування; пропонувати громадянам поїздку без згоди пасажирів, які знаходяться в таксі; здійснювати перевезення пасажирів, якщо в таксі відсутній або не працює таксометр; називати розмір оплати за поїздку, який не відповідає показникам таксометра; відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

Варто знати і основні права та обов’язки пасажира

Пасажир має право: одержувати від перевізника, водія, на зупинках автобусних маршрутів загального користування, автостанціях та автовокзалах інформацію про послуги автомобільного транспорту загального користування; безоплатно провозити з собою на автобусних маршрутах загального користування одну дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця; безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах загального користування ручну поклажу, а також відповідно до законодавства про захист прав споживачів і правил перевезень користуватися іншими правами.

Пасажир зобов’язаний: мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду – відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – зареєструвати електронний квиток; виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспорт