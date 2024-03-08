У громаді на Тернопільщині жінка відзначила 102-річчя

Поважний ювілей відмітила жителька смт Козлів. Катерина Чудик відзначила 102 річчя. Повідомили на сторінці Парафії Вознесіння Господнього смт. Козлів.

5 березня 2024 року, відбулася велика подія на теренах нашої громади.

Бабусі Катерині Чудик виповнилося 102 роки.

Св’яткова літургія на честь роковин Дня народження ювілярки Катерини, многоліття, торт, квіти і численні вітання від отця-декана Романа Гук,

голови Козлівської ОТГ Володимира Колісника,

дітей, родини, сусідів і парафіян справили неабияке враження на атмосферу свята.

Многая і Благая літ шановна пані Катерино!