08.03.2024 17:26

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У громаді на Тернопільщині жінка відзначила 102-річчя

08.03.2024

Зоряна Деркач

177

Новини, Духовне, Тернопільщина, Життя

Поширити:

Поважний ювілей відмітила жителька смт Козлів. Катерина Чудик відзначила 102 річчя. Повідомили на сторінці Парафії Вознесіння Господнього смт. Козлів.

 5 березня 2024 року, відбулася велика подія на теренах нашої громади.
Бабусі Катерині Чудик виповнилося 102 роки.
Св’яткова літургія на честь роковин Дня народження ювілярки Катерини, многоліття, торт, квіти і численні вітання від отця-декана Романа Гук,
голови Козлівської ОТГ Володимира Колісника,
дітей, родини, сусідів і парафіян справили неабияке враження на атмосферу свята.
Многая і Благая літ шановна пані Катерино!

Теги: 102-річчя, ювілярка

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах