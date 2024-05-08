У громаді на Тернопільщині за народження дитини виплачують 10 тис. грн

У 2024 році Чортківська міська рада, попри надскладний фінансовий рік, виплачує по 10 тис. грн сім’ям (виключно – жителям Чортківської громади) за народження дитини. Ці кошти виплачують додатково, крім тих, що передбачені з державного бюджету.



Щоб підтримати сім’ї, які попри складні часи наважуються на народження немовля, депутати Чортківської міської ради ухвалили «Програму підтримки породіль на 2024-2026 роки».



Станом на сьогодні вже 16 сімей отримали кошти, ще 21 – очікують на виплату.



Головна умова для отримання виплати:

батьки повинні бути зареєстровані на території Чортківської громади, так само дитинка також має бути зареєстрована тут.



Водночас закликаємо сім’ї, які готуються вперше чи вкотре стати батьками – народжувати у пологовому відділенні Чортківська центральна міська лікарня.