08.05.2024 13:39

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У громаді на Тернопільщині за народження дитини виплачують 10 тис. грн

08.05.2024

Зоряна Деркач

177

Дім і сім'я, Тернопільщина, Життя, Новини, Здоров`я, Теми, Статті, Головне в номер

Поширити:

У 2024 році Чортківська міська рада, попри надскладний фінансовий рік, виплачує по 10 тис. грн сім’ям (виключно – жителям Чортківської громади) за народження дитини. Ці кошти виплачують додатково, крім тих, що передбачені з державного бюджету.

Щоб підтримати сім’ї, які попри складні часи наважуються на народження немовля, депутати Чортківської міської ради ухвалили «Програму підтримки породіль на 2024-2026 роки».

Станом на сьогодні вже 16 сімей отримали кошти, ще 21 – очікують на виплату.

Головна умова для отримання виплати:
батьки повинні бути зареєстровані на території Чортківської громади, так само дитинка також має бути зареєстрована тут.

Водночас закликаємо сім’ї, які готуються вперше чи вкотре стати батьками – народжувати у пологовому відділенні Чортківська центральна міська лікарня.

Джерело: Чортківська міськрада

Теги: народження дитини, гроші, Чортківська громада

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах