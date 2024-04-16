У громаді на Тернопільщині створюють реабілітаційне відділення для військових

Реалізувавши надзвичайно вдалий проект – ремонт педіатричного відділення, яке точно стало одним із найзразковіших в Україні, у Чортківська центральна міська лікарня за підтримки Чортківської міської ради взялись за нову справу – відділення реабілітації, яке через велику війну набирає все більшої актуальності.

«Думали і аналізували, що оновлювати наступним кроком. Міський голова Володимир Шматько наполягав на критичній важливості належних умов для реабілітації військових, схожі вимоги диктує нам Міністерство охорони здоров’я, та й, зрештою, такі вимоги диктує час. Тому ми вже розпочали демонтажні роботи на 6 поверсі будівлі.

Найближчим часом плануємо декілька поїздок до лікарень у інших областях, де реабілітаційні відділення вже функціонують, щоб перейняти цінний досвід, зрозуміти, як все повинно функціонувати. Хочемо зробити все якісно, продумано до деталей, щоб втримати ту високу планку, яку ми задали, досконало відремонтувавши педіатричне відділення», – розповів директор лікарні Ростислав Шульський.

У відділенні, згідно з планами, має бути фізична реабілітація, фізіотерапія, ерготерапія (комплекс реабілітаційних заходів у пацієнта із порушенням психічних або фізичних функцій організму, спрямованих на відновлення повсякденної діяльності людини із урахуванням наявних фізичних обмежень), масажний кабінет, кабінет психолога, ароматерапія та арттерапія.