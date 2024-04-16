16.04.2024 11:54

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Пів мільйона євро на будівництво сонячних електростанцій отримає Чортківська громада

16.04.2024

Зоряна Деркач

135

Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство, Теми, Події

Поширити:

Голова Чортківської громади Володимир Шматько у соцмережах поділився приємною звісткою. А саме – чудовим результатом міжнародною співпраці. Відтак Чортків отримає пів мільйона євро на будівництво трьох сонячних електростанцій.

«500 тисяч євро здобули для Чорткова! Один рік і два місяці ми боролися за ці гроші. Листування, розробка техніко-економічних обґрунтувань, емоції, консультації і результат:

 подарунок у розмірі 460 тисяч євро для Чорткова і нашого КП Чортків водоканал водоканал на будівництво трьох сонячних електростанцій від наших друзів і партнерів Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund – E5P і Nefco, Nefco in Ukraine in Ukraine;

 подарунок 50 тисяч євро на технічний супровід проекту від Nefko», – написав на своїй сторінці у Facebook голова Чортківської громади.

Три мільйони гривень на розвиток власної справи отримав ветеран з Тернополя

 

Джерело: Чортківська міська рада

Теги: Чортків, сонячні електростанції

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах