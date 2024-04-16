Пів мільйона євро на будівництво сонячних електростанцій отримає Чортківська громада

«500 тисяч євро здобули для Чорткова! Один рік і два місяці ми боролися за ці гроші. Листування, розробка техніко-економічних обґрунтувань, емоції, консультації і результат:

подарунок у розмірі 460 тисяч євро для Чорткова і нашого КП Чортків водоканал водоканал на будівництво трьох сонячних електростанцій від наших друзів і партнерів Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund – E5P і Nefco, Nefco in Ukraine in Ukraine;

подарунок 50 тисяч євро на технічний супровід проекту від Nefko», – написав на своїй сторінці у Facebook голова Чортківської громади.