У громаді на Чортківщині ліквідували чотири школи: деталі

Одразу чотири початкові школи ліквідували у Бучацькій територіальній громаді, що на Чортківщині.

Відповідне рішення 30 червня під час сесії ухвалили депутати Бучацької міської ради.

Згідно з документами перший дзвоник більше не пролунає у

Передмістянській початковій школі,

Новосільській початковій школі,

Киданівській початковій школі,

Верб’ятинській початковій школі.

Як йдеться у рішеннях сесії міської ради, депутати ліквідували школи з «метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту».

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