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У громаді на Чортківщині ліквідували чотири школи: деталі

11.07.2023

Розумович Ніка

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Тернопільщина, Новини, Освіта, Бучацька міська громада

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Одразу чотири початкові школи ліквідували у Бучацькій територіальній громаді, що на Чортківщині.

Відповідне рішення 30 червня під час сесії ухвалили депутати Бучацької міської ради.

Згідно з документами перший дзвоник більше не пролунає у

  • Передмістянській початковій школі,
  • Новосільській початковій школі,
  • Киданівській початковій школі,
  • Верб’ятинській початковій школі.

Як йдеться у рішеннях сесії міської ради, депутати ліквідували школи з «метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти, економічної ефективності функціонування  закладів  освіти  громади,  приведення  освітньої  мережі  у  відповідність  до вимог законодавства та освітніх потреб населення, відповідно до статті 25 Закону України «Про  освіту».

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Теги: школи, освіта, сесія

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