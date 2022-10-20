Тепер в кожній школі з’явиться фахівець, який навчатиме, що робити у випадку надзвичайних ситуацій та як себе захистити.

Фахівець з безпеки працюватиме з усіма учасниками освітнього процесу: учнями, педагогами та батьками. Вчитиме їх, як розпізнати небезпеку ( і не тільки в умовах воєнного стану).

Співпрацю рятувальників, поліції, закладів освіти, громади, батьківського та учнівського врядування. передбачає проєкт «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі», який сьогодні, 20 жовтня, стартував на Тернопільщині.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Тернопільській області.

20 жовтня керівники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, Головного управління Національної поліції, Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА та представники Великобірківської територіальної громади підписали Меморандум про співпрацю та партнерство. Метою меморандуму є створення безпечного освітнього середовища у регіоні, шляхом проведення проєкту «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі».

Фінансуватиме місцеве самоврядування

— У навчальних закладах введуть посаду спеціального фахівця, який виявлятиме, припинятиме і не допускатиме в подальшому правопорушень в дитячому середовищі, — повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області. — Фінансуватиметься така посада за кошти місцевого самоврядування.

Першою на Тернопільщині до проєкту долучилася Великобірківська селищна рада.

Голова Великобірківської територіальної громади Любомир Ковч розповів, що вирішив першим зробити свій вклад у покращення безпеки юних жителів громади.

Працюватиме з учнями, педагогами і батьками

— Фахівець, який навчатиме, що робити у випадку надзвичайних ситуацій та як себе захистити, з’явиться в кожній школі, — повідомляють в обладміністрації. — Фахівець з безпеки працюватиме з усіма учасниками освітнього процесу: учнями, педагогами та батьками і дасть змогу побудувати для дітей середовище без булінгу і насильства.

Вони працюватимуть над впровадження передового досвіду та інноваційних технік в організації безпеки учасників освітнього процесу, підвищенням рівня захищеності дітей, протидії вчиненню правопорушень дітьми та стосовно них, створенням безпечної інфраструктури на прилеглій до шкіл території та іншим.

Довідка

Проєкт втілюють МВС, Національною поліцією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, спільно з МОН, Мінсоц, Мінрегіон, освітнім омбудсменом разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Асоціацією міст України, Всеукраїнською Асоціацією об’єднаних територіальних громад та громадами.