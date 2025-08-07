07.08.2025 12:39

У фіналі кубка області «Агрон» зустрінеться із «Медоборами»

07.08.2025

Галина Кіт

63

Теми, Тернопільщина, Новини, Спорт

За підсумками півфінальних поєдинків кубка Тернопільської області з футболу 2025 року у фіналі зіграють великогаївський «Агрон» та «Медобори з с. Зелене.

27 липня відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу кубка у яких «Галич» зі Збаража зіграв внічию  1:1 з «Агроном», нагадаємо, що перший поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь великогаївчан; а «Медобори» перемогли великоберезовицький «Сокіл» – 3:1 (перший поєдинок – 3:3).

Тож за підсумками двох матчів до фіналу пройшли «Агрон» та «Медобори».

Фінальний поєдинок відбудеться у с. Трибухівці, що на Бучаччині.

Теги: футбол, Кубок області

