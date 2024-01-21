У ДТП біля Тернополя постраждали вагітна жінка і двоє неповнолітніх

До медзакладів Тернополя звернулися дев’ятеро людей, які травмувалися під час аварії 18 січня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Про це Суспільному розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції області Олександр Марченко.

За його словами, маршрутний автобус і дві вантажівки не розминулися біля селища Велика Березовиця на Тернопільщині.

“Водій автобуса “Богдан” перевозив пасажирів. Автобус зіткнувся з двома попутними вантажівками. З місця ДТП до лікувального заклад доставили 9 пасажирів громадського транспорту, серед яких є двоє неповнолітніх”, — каже Олександр Марченко.

Медична директорка обласної дитячої лікарні Алла Філюк повідомила, що обох травмованих дітей не госпіталізовували. Лікарі оглянули їх і надали амбулаторну допомогу.

Іншу пасажирку — 25-річну вагітну жінку доставили у міську лікарню №2 з травмами легкого ступеня. Про це повідомив один з лікарів хірургічного відділення Віктор Розум. За його словами, після надання медичної допомоги, пацієнтку виписали на амбулаторне лікування.

Ще чотирьох жінок і одного чоловіка доправили в міську лікарню швидкої допомоги. Зараз вони лікуються амбулаторно. Про це повідомила завідувачка відділення екстреної медичної допомоги лікарні Ганна Гаплик.

“Вчора близько 15 години бригада екстреної медичної допомоги доставила в наш лікувальний заклад у травмпункт четверо пацієнтів з легкими тілесними ушкодженнями. Ці травми — легкого та середнього ступенів. Ще одного пацієнта доставили в приймальне відділення із забоями м’яких тканин. Всі пацієнти, які до нас звернулися — обстежені. Їм надали невідкладну допомогу. На час огляду загроз для їхніх життів не було”.

Як повідомив Олександр Марченко, інформацію про це ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

За це передбачено штраф від 51 до 85 тисяч гривень, виправні роботи до двох років, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.