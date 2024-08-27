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У центрі Тернополя демонтували 12 незаконних рекламних вивісок

27.08.2024

Ірина Нова

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Новини

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Демонтаж незаконних рекламних вивісок у центрі Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції. 

27 серпня, постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтовано 12 виносних рекламних засобів в межах історичного ареалу «Середмістя» в м. Тернополі, з яких 10 демонтовано власниками добровільно, після проведення профілактичних бесід, та 2 демонтовано примусово.

“Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.08.2024 року №1324 “Про скасування дозволів на розміщення рекламних засобів”, – –  інформують у міській раді.

Робота щодо виконання рішення виконавчого комітету продовжується.

 

Теги: Тернопіль, новини, демонтаж рекламних вивісок, муніципальна інспекція

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