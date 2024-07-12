У центрі Тернополя більше не буде паркувальників

З 2 серпня у Тернополі водії зможуть самостійно розраховуватися за паркування, оскільки паркувальники більше не працюватимуть в центрі міста. Це нововведення покликане покращити ефективність та зручність оплати за паркування, повідомляють у міській раді.

Для зручності водіїв передбачено три способи оплати паркування:

через мобільний застосунок е-Тернопіль (для авторизованих користувачів);

через QR-код зі сплатою через сайт (для неавторизованих користувачів);

також готівкою у найближчому терміналі, який розміщений поруч із майданчиками для паркування.

На перехідний період паркувальники ще працюватимуть навколо ринку, але водії все одно повинні будуть оплачувати паркування самостійно одним із зазначених способів.

Для інформування водіїв про нововведення, ближче до початку серпня будуть встановлені відповідні інформаційні знаки.

Контроль за оплатою здійснюватимуть працівники муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. У разі неоплати паркування передбачено штраф у розмірі 300 грн, що становить 20-кратну вартість години паркування.

Це нововведення спрямоване на підвищення зручності та ефективності системи паркування у Тернополі, а також на впровадження сучасних технологій у щоденне життя міста, зазначають у міськраді.