У центральній частині Тернополя понизять тиск газу

У понеділок, 19 серпня, на вулиці Шептицького в Тернополі проводитимуть аварійно-ремонтні роботи через що з 14 до 17 години центральна частина міста частково залишиться без газопостачання.

“У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт по вул. Шептицького 19 серпня з 10:00 до 17:00 год буде перекрито рух транспорту по вул. Шептицького, з 14:00 до 17:00 год буде понижено тиск газу центральної частини міста Тернополя”, – ідеться у повідомленні “Тернопільміськгаз”.

Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”