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У центральній частині Тернополя понизять тиск газу

Через ремонтні роботи тиск газу понизять на три години.

19.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Оперативно, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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У понеділок, 19 серпня, на вулиці Шептицького в Тернополі проводитимуть аварійно-ремонтні роботи через що з 14 до 17 години центральна частина міста частково залишиться без газопостачання.

“У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт по вул. Шептицького 19 серпня з 10:00 до 17:00 год буде перекрито рух транспорту по вул. Шептицького, з 14:00 до 17:00 год буде понижено тиск газу центральної частини міста Тернополя”, – ідеться у повідомленні “Тернопільміськгаз”.

Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”

Теги: Тернопіль, Тернопільміськгаз, відключення газу

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