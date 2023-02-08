У Чорткові розпочали ремонт квартир для переселенців (фото)

Перепланування та реконструкцію проводять у колишньому гуртожитку Чортківської гімназії №3 імені Романа Ільяшенка. Після завершення усіх робіт оновлені квартири отримають переселенці, які поселилися у Чортківській громаді.

Кошти для таких робіт у сумі 1 мільйон 960 тисяч євро надали міжнародні партнери. Це проект, який реалізується в межах «Програми Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу (NIP) – Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні». Такі реконструкції старих будівель під житло для переселенців відбуваються у п’яти містах: Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку і Чорткові.

Комунальні будівлі для реконструкції обирали технічні фахівців компанії «iC consulenten Україна». Відповідно до проекту у Чорткові зроблять: повну термомодернізацію триповерхової будівлі та підвалу; новий дах; замінять всі вікна та двері; захисне укриття; нову систему опалення, котельню, твердопаливні котли, ІТП; внутрішні ремонти; меблі, побутова техніка та сантехніка буде у кожній квартирі; дитячий простір; пристосовані смарт-квартири для людей з інвалідністю; місце коворкінгу в будівлі та літній майданчик; благоустрій території, дитячий майданчик; облаштують приміщення для громадських закладів: меблі та обладнання для перукарні, майстерні з ремонту одягу, взуття тощо.

Квартири у реконструйованому приміщенні, за словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, отримають переселенці із таких категорій: люди з інвалідністю; сім’ї, у яких чоловіки або дружини воюють на фронті; сім’ї, які втратили рідних на війні; люди, які офіційно працюють у Чортківській громаді; одинокі матері з дітьми; ті, хто бажає офіційно працювати приватним підприємцем та надавати перукарські, косметичні послуги, послуги з ремонту одягу, взуття тощо.

Фото зі сторінки Чортківської міськради у фейсбуці