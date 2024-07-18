У бою за Україну загинув сержант з Тернопільщини Андрій Мазанович

В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув захисник з Тернопільщини, сержант Андрій Мазанович. Героєві назавжди 37…

Сумну звістку повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

“Шановна Кременецька громадо! Зі скорботою повідомляємо про втрату військовослужбовця, жителя села Бонівка, Чугалівського старостинсько округу, молодшого сержанта, МАЗАНОВИЧА Андрія Володимировича, 1987 року народження, командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Про дату та час зустрічі військовослужбовця буде повідомлено додатково. Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Андрія пережити цю втрату… Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про захисника,” – йдеться у повідомленні голови громади.