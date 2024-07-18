Дощі та грози: погода на Тернопільщині до кінця тижня

У другій половині цього тижня, з 18 по 20 липня, на Тернопільщині прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень не перевищуватиме 30°.

Про це повідомляють на сторінці обласного Центру з гідрометеорології.

У четвер, 18 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі значні, а вдень помірні короткочасні дощі. Грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23° тепла, вдень 25-30° вище нуля. Температура в Тернополі вночі 19-21°, вдень 26-28° тепла.

Попередження:

У Тернополі та по області 18 липня грози, вночі значні дощі кількістю 15-49 мм, в селенебезпечних районах 15-29 мм.

Перший рівень небезпечності, жовтий.

У п’ятницю, 19 липня, теж буде мінлива хмарність, але вже без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень +25 – +30°.

У суботу, 20 липня, мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° вище нуля, вдень від 24 до 29° тепла.