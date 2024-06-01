На фронті загинув молодий Герой з Тернопільщини

На фронті загинув воїн з Тернопільщини Пейчев Роман.

Мужньо захищаючи Україну від окупанта, загинув воїн Роман Іванович Пейчев, 1981 року народження. Життя захисника обірвалося 29 травня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна шана та пам’ять захиснику!”, – ідеться у зверненні очільника громади.