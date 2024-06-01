01.06.2024 21:31

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На фронті загинув молодий Герой з Тернопільщини

01.06.2024

Ірина Нова

245

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Поширити:

 На фронті загинув воїн з Тернопільщини Пейчев Роман. 

Мужньо захищаючи Україну від окупанта, загинув воїн Роман Іванович Пейчев, 1981 року народження. Життя захисника обірвалося 29 травня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна шана та пам’ять захиснику!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

 

Тернопільщина втратила ще одного Героя: загинув сержант Олег Алкін

 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах