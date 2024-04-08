У бою на Запорізькому напрямку загинув сержант з Тернопільщини

Тернопільщина втратила на війні захисника, 3 квітня в бою з російськими окупантами, поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області, загинув сержант Петро Сагайдак.

Чоловік проживав у селі Вірлів Зборівської міської територіальної громади. Йому було 50 років.

Трагічну звістку повідомив мер Зборова Руслан Максимів.

“Він віддав своє життя в боротьбі за свободу та незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет, за мир та спокій на рідній землі.

Висловлюємо щирі співчуття, слова підтримки рідним та близьким. В цей сповнений тугою та жалем час, вся громада з глибоким сумом розділяє ваше горе та біль втрати.

Вічна пам’ять Захиснику! Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні очільника громади.