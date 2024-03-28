У Бережанський лікарні встановили сонячні панелі: вдалося зекономити понад 70 тисяч гривень

На Тернопільщині лікарня заощаджує на електроенергії завдяки сонячним панелям, розміщеним на даху будівлі. У Бережанський лікарні панелі встановили за гроші Міністерства закордонних справ Польщі, пише Суспільне

Наразі добирають електроенергію з власної мережі. Далі планують збільшити потужність станції, обладнавши її додатковими фотомодулями.

На даху Бережанської міської лікарні встановили 66 сонячних панелей. Вони забезпечують електроенергією усі корпуси медзакладу.

– Є перетворювач напруги з постійного току в змінний струм. Саме він перетворює постійний струм фотомодулів на змінний струм, який йде в мережу. Потужність такого пристрою – 50 кВт, а загальна потужність панелей – 36 кВт. Ми можемо доповнити фотомодулі до 50 кВт і можемо збільшити потужність станції. З інвертора в нас прокладено магістраль до трансформатора і лічильника, звідки воно йде в мережу і ми споживаємо струм, – розповів заступник директора Бережанської лікарні з економічних питань Євген Загребельний.

Інвертор обладнаний запобіжниками як постійного, так і змінного струму.

За роботою сонячних панелей можна стежити на мобільному пристрої, адже інвертор підключений до телефона за допомогою програми. Сонячні панелі працюють на лікарні 6 місяців.

– На цей час наша станція виробляє 7 кВт потужності. Від часу встановлення 12 вересня 2023 року було вироблено 28 тисяч кіловат. Це зекономило нам 75 тисяч гривень, – додав чоловік.

Фото: Суспільне Тернопіль