САП скерувала до суду справу ексзаступників голови Тернопільської ОВА

25 березня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх заступників голови Тернопільської ОВА за обвинуваченням у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця, повідомили у відомстві.

Як вже повідомлялось, у червні 2023 року вказаних осіб було викрито на вимаганні понад 2 млн грн від підприємця за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів з товариством.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

(Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.)