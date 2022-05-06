Сьогодні, 6 травня, у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі майстри встановлюють нові двері.

Після того, як тернополянка Ірина Яворська-Скрабут напередодні Великодня в’їхала в катедру і розтрощила плащаницю, зламавши металеві вхідні двері, храм залишався незачиненим. Правоохоронці здійснювали нагляд за святинею у нічний час. Наразі у катедрі встановили тимчасові модерні двері, щоб уникнути доступу сторонніх осіб. Згодом планують поставити надійні металеві, які будуть гармонійні з архітектурним ансамблем храму, пише Галас.

Нині триває розслідування інциденту, вчиненого Іриною Яворською-Скрабут. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання з правом внесення грошої застави у розмірі 49620 гривень. Рідні підозрюваної внесли заставу і вона наразі вийшла на свободу.