На Тернопільщині діють 85 громад УПЦ МП: що відомо

Що повідомили в ОВА

Про ситуацію розповів начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій Тернопільської ОВА Ігор Кульчицький.

За його словами, за останні роки вдалося повернути у державне управління Миколаївський собор у Кременці, який передали Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Також тривають судові процеси щодо повернення комплексу споруд Свято-Богоявленського монастиря і оформлення прав на інші культові об’єкти.

Окремо вже зареєстровано державне право власності на два храми Свято-Духівського скиту в Почаєві, які є пам’ятками архітектури місцевого значення.

Судові процеси та повернення майна

Спільно з обласною прокуратурою подано позови щодо:

законності оформлення права власності на Всесвятську церкву в Почаєві

Покровську церкву в Старому Почаєві

Ці об’єкти мають статус пам’яток архітектури національного значення.

Крім того, у суді розглядається питання щодо користування земельною ділянкою, на якій розташований комплекс споруд Почаївської лаври, з можливістю її повернення у державну власність.

Переходів громад не було

За словами посадовця, упродовж 2024–2026 років до обласної військової адміністрації не надходило звернень від громад УПЦ щодо зміни підпорядкування.