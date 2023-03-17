У 22 пацієнтів з Чортківської лікарні не відновився зір: все через недбалість та захланність лікарів

У місті Чортків на Тернопільщині масова втрата зору пацієнтами лікарні має усі шанси стати найбільш масштабним випадком медичної недбалості в Україні – 22 пацієнтів в один день втратили зір.

Варто зауважити, що попри масштабність, саме цей випадок мав усі шанси залишитися невідомим для широкої громадськості, адже медики намагалися його приховати. Аби заробити кілька тисяч гривень лікарі підмінили необхідні ліки забороненими препаратами невідомого походження, повідомляють “Тернополяни”.

Загалом того злощасного дня, 16 лютого, ін’єкції в очне яблуко отримали 22 пацієнти – хтось в одне, а хтось і в обидва ока. За кілька годин усі вони почали різко втрачати зір та відчували гострий біль і печіння в очах.

Чортківські медики зрозуміли, що ситуація вийшла з-під контролю, і уже наступного ранку усіх постраждалих пацієнтів терміново відправили в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Там їм діагностували гострий ендофтальміт блискавичної форми і терміново провели операції.

Варто зазначити, що гострий ендофтальміт – це гнійне запалення внутрішніх оболонок ока з утворенням абсцесу в склистому тілі, одне з найнебезпечніших офтальмологічних захворювань.

Основна причина – ушкодження ока, у результаті якого заноситься інфекція. Попередньо проведені у Тернополі аналізи свідчать, що занесеною пацієнтам бактерією виявилась кишкова паличка.

З тих пір минув вже місяць, але у жодного з пацієнтів зір не відновився – лише дехто з них може реагувати на світло. Ймовірно, усі вони залишаться незрячими.

Тим часом слідчі вилучили для експертизи препарат із назвою «Алтузан» з діючою речовиною бевацизунаб. Використання у Чорткові препарату з тією ж діючою речовиною підтвердили нам і тернопільські лікарі, яким довелося терміново оперувати постраждалих.

Назву цього препарату місцеві медики намагалися приховати і від пацієнтів, і від журналістів. Що більше, вони свідомо вводили в оману пацієнтів – про це свідчить виписка 62-річної Марії Сенишин, у якій з її слів тернопільські лікарі написали, що у Чорткові їй ввели в обидва ока афліберсепт – це діюча речовина сертифікованого в Україні німецького препарату «Айлія». Насправді Марії ввели «Алтузан» (бевацизунаб) і вона втратила зір на обох очах.

А тепер декілька слів про «Алтузан». Він є препаратом швейцарської компанії Roche, що виробляється лише для турецького ринку, і не сертифікований в Україні. Зрештою, навіть у Туреччині цей препарат дозволений лише для лікування деяких онкологічних захворювань, але аж ніяк не в офтальмології.

Раніше турецькі медики також використовували «Алтузан» в офтальмології за процедурою off-label, коли призначені для однієї хвороби ліки добре показують себе в лікуванні іншої.

Проте після того як відразу 36 пацієнтів у місті Кириккале у центральній Туреччині втратили зір (частині пізніше вдалося його повернути), у 2020 році тамтешнє міністерство охорони здоров’я заборонило будь-яке використання «Алтузану» в офтальмології.

Тобто до Чорткова «Алтузан» міг потрапити лише контрабандою, бо легально його не постачають. Втім «Алтузан» легко можна придбати в українських онлайн-аптеках. Значно гірше, що використаний чортківськими медиками препарат виявився контрафактом, тобто підробкою невідомого походження. Це випливає з повідомлення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба), де з посиланням на компанію Roshe вказані ознаки підробки вилученого 16 лютого у Чорткові препарату і помилки у маркуванні.

Чому медики використали «Алтузан»?

Як не прикро, але відповідь на це питання криється, схоже, у захланності медиків. Справа в тому, що один флакон «Авастину» 400 мг/16 мл, розрахований на 28 ін’єкцій, коштує 36-38 тис. грн – тобто вартість однієї ін’єкції становить приблизно 1300 грн.

Натомість такий самий флакон оригінального «Алтузану» коштує 14-16 тис. грн і відповідно собівартість однієї ін’єкції становить менше 600 грн. При цьому усі пацієнти чортківської лікарні платили по 2000 грн за укол, хоча їм вкололи, нагадаємо, навіть не оригінальний препарат, а підробку.

Нагадаємо, що 22 пацієнтів чортківської лікарні, яких зібрали разом саме для того, щоб за раз використати цілий флакон. Тож кишкова паличка, яка призвела до блискавичного розвитку гострого ендофтальміту і, як наслідок, втрати зору, могла бути занесена під час розведення препарату з фізрозчином, вважає відомий український офтальмолог, який просив про анонімність.

“Це або зараження розчину, який використовувався для розведення, або був порушений технологічний процес під час процедур. Найчастіше такі випадки трапляються під час розведення препарату: там може бути порушення стерильності, тому інфекція потрапляє в око та провокує ендофтальміт”, – каже він.

Тернопільська поліція почала розслідування справи за ст. 140 КК (неналежне виконання професійних обов’язків медиками чи фармацевтами. Вилучений флакон «Алтузану» відправили на експертизу в Київ, результатів ще нема.

Хоча хірурги Тернопільської обласної клінічної лікарні в оперували всю ніч, значного покращення зору в постраждалих не передбачається.

Майже місяць постраждалим пацієнтам надавали безкоштовне післяопераційне лікування. Деяким з них лікарі пропонують операцію з заміни кришталиків. Втім чи допоможе така операція – невідомо, адже заміна кришталика рекомендується при катаракті (помутніння кришталика), а не при проблемах з сітківкою.