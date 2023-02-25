“Хірурги оперували всю ніч”: в Тернополі рятували пацієнтів, у яких погіршився зір після введення медпрепарату. ВІДЕО

22 пацієнтів з Чортківської лікарні, які скаржилися на погіршення зору після введення медпрепарату, прооперували в Тернопільській обласній клінічній лікарні.

Про це Суспільному повідомив генеральний директор медзакладу Василь Бліхар.

“В офтальмологічному відділенні районної лікарні вони отримували курс лікування з приводу захворювань сітківки. Отримували препарат, який вводиться в операційних умовах в око. Виникли ускладнення, з цим ускладненням пацієнти були госпіталізовані до нас в офтальмологічне відділення. Протягом доби вони були всі прооперовані, надана максимально уся можлива допомога і вони зараз доліковуються в районній лікарні, тобто там, звідки вони до нас поступили”, – розповів Василь Бліхар.

За його словами, ускладнення серйозні.

“Ми забрали ту запальну тканину з ока, це внутрішньо очна операція, дуже складна операція, хірурги оперували всю ніч, 27 операцій було зроблено 22 пацієнтам”.

Назву препарату Василь Бліхар не називає, але каже, він є в протоколі лікування захворювань сітківки ока.

“Він широко застосовується в світі і в Україні, ми використовуємо інші препарати, але в районній лікарні спеціалісти використовували цей препарат. Препарат серйозний, він має побічну дію і виникла така ситуація. З чим вона пов’язана – зараз іде розслідування і медичної служби, і спеціальної служби. Будемо розуміти, звідки виникли такі ускладнення, тоді зможемо коментувати”.

Кореспонденти телефонували до директора Чортківської лікарні Ростислава Шульського, він повідомив, що поки тривають слідчі дії – коментувати ситуацію не буде.

За словами речника Нацполіції Сергія Крети, цей факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 140 Кримінального кодексу. Це неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. За це можуть ув’язнити на термін до 3 років.

Правоохоронці вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам.

Ми також намагаємося отримати коментар у Держслужби з лікарських препаратів і зв’язатися з пацієнтами.