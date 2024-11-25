У 2024 році на Тернопільщині розшукали майже дві сотні зниклих дітей

До правоохоронців Тернопільщини від початку цього року надійшло 187 повідомлень про зникнення 199 дітей.

Всіх дітей поліцейські розшукали та повернули батькам або законним представникам, повідомляють у відомстві.

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олега Добропольського, усі випадки потребують швидкого реагування, адже кожна хвилина може бути важлива. Ми не лише повертаємо дітей по домівках, а й з’ясовуємо причини такої поведінки, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому.

Понад 1260 адміністративних протоколів поліцейські склали за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей та 50 подань скерували у відповідні служби для усунення чинників, які впливають на залишення дітьми місця свого проживання.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до своїх синів та доньок. Цікавтеся їхнім життям та захопленнями. Здорове, підтримуюче середовище вдома — це основа безпеки та щастя вашої дитини.

У разі зникнення дитини, не гайте часу – телефонуйте на спецлінію 102.