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Тихий вбивця: як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом

15.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини, Україна, Афіша

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Генератори – буденність нашого життя, однак вони є небезпечними, оскільки виділяють небезпечний газ. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті.

Як розпізнати та вберегтись, розповіли в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

Чадний газ утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу, розповіли рятувальники

Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння чадним газом, запамʼятайте основні симптоми:

  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість;
  • відчуття втоми і запаморочення.

Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей.

У рятувальній службі нагадали, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон.

Перші дії при отруєнні чадним газом:

  • забезпечте доступ до свіжого повітря;
  • якщо погано комусь поруч – винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та викличте 103;
  • підкладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс;
  • відкрийте вікна у приміщенні та викличте аварійну газову службу за номером 104;
  • вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.

Автор: Роман Васильович

Мітки: чадний газ, нерератори

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