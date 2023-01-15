Тихий вбивця: як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом

Генератори – буденність нашого життя, однак вони є небезпечними, оскільки виділяють небезпечний газ. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті.
Як розпізнати та вберегтись, розповіли в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.
Чадний газ утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу, розповіли рятувальники
Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння чадним газом, запамʼятайте основні симптоми:
Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей.
У рятувальній службі нагадали, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон.
Перші дії при отруєнні чадним газом: