Тривають роботи на автошляхах Тернопільщини: деталі

Перелік робіт, які зараз проводять із експлуатаційного утримання державних доріг Тернопільщини, опублікували у відомстві.

Акцент роботи під час літнього періоду – приведення до ладу придорожньої інфраструктури та впорядкування смуг відведення автошляхів.

У сезон активного росту рослин регулярно доводиться видаляти поросль та скошувати траву, щоб вона не знижувала видимість бар’єрного огородження, дорожніх знаків тощо. Окрема увага – ліквідації отруйного борщівника.

“У зв’язку з воєнним станом і обмеженим фінансуванням роботи ці проводяться поступово. На цьому тижні на замовлення Служби відновлення дорожні організації Тернопільщини наводять лад на головних транспортних магістралях області, а також низці територіальних автошляхів”, – зазначають в обласній Службі автомобільних доріг.

Наразі роботи тривають на ділянках:

◾ За допомогою спецтехніки дорожники скошують поросль у смузі відведення автомобільних доріг М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська, Р-39 Броди – Тернопіль, Р-26 Острог – Кременець, Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала Подільська, Т-20-13 Почаїв – Зборів та Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський, Р-43 Тернопіль – Ланівці, Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка.

◾ Вручну обкошують огородження, автобусні зупинки, транспортні розв’язки автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський, Р-43 Тернопіль – Ланівці, Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, Р-39 Броди – Тернопіль, Р-26 Острог – Кременець, Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала Подільська, Т-20-13 Почаїв – Зборів, Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач та Т-20-15 Борщів – Заліщики.

◾ Ліквідовують борщівник вздовж дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська, Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка , Р-26 Острог – Кременець, Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів.

◾ Прибирають автопавільйони та смуги відведення доріг М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач, Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець та Т-20-13 Почаїв – Зборів.

◾ Ремонтують автопавільйони на автошляхах М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Т-20-13 Почаїв – Зборів, Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала Подільська і Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець.

◾ Очистили після негоди покриття від нанесеного бруду та щебеню автошляху Т-20 -15 Борщів – Заліщики, а також ліквідували повалені вітром дерева.

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