У Тернополі розширили перелік будинків, де проведуть ремонти на умовах співфінансування

Цього року ремонти житлового фонду міста відбуваються не тільки за кошти із бюджету громади, а й на умовах співфінансування.
Раніше був затверджений титульний список будинків, у яких мешканці готові частково за власний кошт виконати ті чи інші ремонтні роботи.
Як зазначив секретар міської ради Ігор Гірчак, у міськраду надійшло багато заявок від управителів будинків або ж обслуговуючих підприємств, які прийняли пропозицію міської ради.
Наразі, у титульному списку є 16 житлових будинків. У чотирьох відремонтують покрівлі, у семи відремонтують або замінять внутрішньобудинкові інженерні мережі, елементи обладнання, у чотирьох відремонтують ліфти та в одному – димохід.
На яких умовах відбувається співфінансування та що необхідно для цього зробити можна дізнатися у Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади.