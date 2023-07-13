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У Тернополі розширили перелік будинків, де проведуть ремонти на умовах співфінансування

13.07.2023

Ірина Нова

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Новини, Тернопільська міська громада

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Титульний список ремонту житлового фонду на умовах співфінансування доповнили новими адресами. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 липня.

Цього року ремонти житлового фонду міста відбуваються не тільки за кошти із бюджету громади, а й на умовах співфінансування.

Раніше був затверджений титульний список будинків, у яких мешканці готові частково за власний кошт виконати ті чи інші ремонтні роботи.

Як зазначив секретар міської ради Ігор Гірчак, у міськраду надійшло багато заявок від управителів будинків або ж обслуговуючих підприємств, які прийняли пропозицію міської ради.

Наразі, у титульному списку є 16 житлових будинків. У чотирьох відремонтують покрівлі, у семи відремонтують або замінять внутрішньобудинкові інженерні мережі, елементи обладнання, у чотирьох відремонтують ліфти та в одному – димохід.

На яких умовах відбувається співфінансування та що необхідно для цього зробити можна дізнатися у Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади.

 

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопіль, ремонт будинків

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