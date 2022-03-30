Попри відчай, попри випробування, попри втрати – мусимо тримати стрій!
Зорана рілля спрагла насіння, сплюндровані сади чекають оновлення. Хтось одружується, хтось народжує, хтось оберігає, хтось рятує… Усе й усі – важливі! Нині кожне почуття загострене до краю. Бо триває війна! Бо звитяжно й жертовно гинуть наші доньки й сини, захищаючи Україну. (Господи, вони з’єдналися зі Світлом, такі вродливі, одухотворені! Ніде на цій планеті нема т а к и х!) Бо гинуть від рук підлих убивць дітоньки, що й світу не бачили… Бо в когось зруйнований дім, а в когось утрачений сенс життя…
Нема зцілення від горя. Можна трохи притамувати його потрібністю комусь… А біду подолаємо! Й огорнемо Вітчизну такою любов’ю, такою шаною, як ніколи дотепер! Весна дарує надію. Вітаймо весну!
*****
Я тобі відболю,
знову йтимеш сягнисто і легко.
Затамую свій жаль –
попіл білих троянд в кришталю.
Може, стиснеться серце
в день, коли прилітають лелеки,
а можливо, той день
я у клопотах буднів згублю…
І розквітне жасмин –
хтось пелюстям осипле кохану…
І дозріє вино,
та не вмочим у нього вуста…
Сніг впаде, як мана,
і, неначе омана, розтане.
Рік і другий, і ще…
Глянь, кленочок із пня пророста!
Ірина ДЕМ’ЯНОВА