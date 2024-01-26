Три основних критерії вибору військового ножа

Військовий (тактичний) ніж призначений для виконання різних завдань у польових умовах. До такого виду холодної зброї висуваються підвищені вимоги щодо міцності, зносостійкості та функціоналу. Саме тому вибирати бойові ножі варто з особливою ретельністю. В цій статті ми розповімо про основні критерії вибору такої зброї та розглянемо ідеальні параметри для виробу.

На що звертати увагу під час вибору бойового ножа?

Варто чітко розрізняти військову холодну зброю та мечі для полювання та риболовлі. Бойові вироби призначені для виконання тактичних завдань, при цьому також можуть використовуватися під час туристичних вилазок та для інших цілей. Туристичні та мисливські ножі в жодному разі не можна застосовувати на полі бою. Перш ніж купити бойову зброю, зверніть увагу на такі моменти, як:

форма клинка;

заточування;

матеріал рукояті та клинка.

Є три найпопулярніші форми клинка для бойового ножа: Tango, Clip Point та Drop Point. Остання відрізняється прямою задньою та середньою частиною кромки, яка плавно піднімається до вістря клинка. Форма Clip Point схожа з нею, але характеризується вигином або прямою верхньою частиною. Варіант Tango візуально виглядає розділеним на дві частини через специфічні краї леза.

Намагайтеся вибирати двостороннє або полуторне заточування. Ніж може бути комбінованим із серейтором або прямим — для рівного розрізу найтвердіших матеріалів.

Щільність сталі має складати не менше 50 HRC, що забезпечує міцність леза. Такий матеріал також відрізняється надійним захистом від впливу вологи та добре тримає заточування протягом тривалого часу. Рукоятка може бути виготовлена з полімеру, металу або деревини. Важливо, щоб вона оснащувалася спеціальною накладкою (гума, пластик ABS або склотекстоліт), яка виключить прослизання зброї в руці.

Де замовити якісний бойовий ніж?

Купити тактичну холодну зброю високої якості за розумною ціною ви зможете в інтернет-магазині ONE-CLICK. Тут ви знайдете широкий асортимент ножів відомих брендів, що реалізуються з доставкою до будь-якого регіону України. Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з онлайн-менеджером компанії.