Документи тепер можуть прийматись в електронному виді.

В законодавство України внесені зміни щодо правил підтвердження стажу для призначення пенсій. Про це повідомляє «Соцпортал».

Зазначається, що 27 вересня Кабмін постановою від 27.09.2022 №1058 вніс чергові зміни до власної постанови від 12.08.1993 №637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів».

Документ зачіпає інтереси досить широкого кола осіб: селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну і не лише.

Однак деякі виправлення суто технічні. Наприклад, тепер у Порядку всі словосполучення «трудовий стаж» замінили словосполученням «стаж роботи», проте суть від цього не змінилася. Але є нововведення, на які справді варто звернути увагу.

До основних змін належить наступне: