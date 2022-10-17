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В законодавство України внесені зміни щодо правил підтвердження стажу для призначення пенсій. Про це повідомляє «Соцпортал».
Зазначається, що 27 вересня Кабмін постановою від 27.09.2022 №1058 вніс чергові зміни до власної постанови від 12.08.1993 №637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів».
Документ зачіпає інтереси досить широкого кола осіб: селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених та реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну і не лише.
Однак деякі виправлення суто технічні. Наприклад, тепер у Порядку всі словосполучення «трудовий стаж» замінили словосполученням «стаж роботи», проте суть від цього не змінилася. Але є нововведення, на які справді варто звернути увагу.
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