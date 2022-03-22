Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко звернувся до жителів області.

Він зазначив, що зараз вкрай важливо позбутися радянського спадку та виховувати майбутні покоління українців на прикладі власних Героїв.

– Треба очищувати нашу культуру від радянської спадщини. Тернопіль має знати своїх Героїв, символи, пам’ятники. Ми маємо на кого рівнятися, з кого брати приклад та виховувати на ньому майбутні покоління. Зараз відбувається великий злам. Злам в нашій нації, нашому суспільстві. В нас є потреба будувати по-іншому майбутнє нашого народу, наших дітей. Тому сьогодні потрібно це робити з чистого аркуша, – зазначив Михайло Головко.

Очільник Тернопільської обласної ради додає, що нам, українцям, потрібно зосередитися на своїй культурі, адже вона унікальна та привертає увагу багатьох інших країн.

– Нам потрібно забути все, що нас пов’язувало з Московією, з “руським міром”. Будувати свою, велику Українську державу. Наша культура унікально багата. Вона захоплює усіх, подобається іншим державам і націям, – наголосив Михайло Головко.