Торговець наркотою – одинак, а не учасник групи

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 8 квітня 2024 року щодо Олега К.

Органом досудового розслідування раніше неодноразово судимому Олегу К. було пред’явлено обвинувачення в тому, що він у складі організованої групи з червня 2019 року по січень 2020 року займався незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах серед наркозалежних Тернополя (ч. 3 ст. 307 КК України).

Однак у суді сторона обвинувачення лише довела, що у жовтні 2019 року Олег К. незаконно придбав і зберігання з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину. 17 жовтня 2019 року на вул. 15 Квітня у Тернополі він незаконно збув 0,1157 гр цієї речовини Валентині І., за що отримав 300 грн (тобто, вчинив кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України).

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Олега К. визнано винуватим за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини) та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор не погодилася з таким рішенням суду і в апеляційній скарзі просила вирок скасувати та новим вироком визнати Олега К. винним за ч. 3 ст. 307 КК України і призначити йому покарання – 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Колегія суддів, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення, і підстав для його скасування немає.

Так, досліджено показання обвинуваченого Олега К., який визнав вину лише у тому, що у жовтні 2019 року придбав та зберігав у квартирі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, а 17 жовтня 2019 року незаконно збув її Валентині І. та отримав 300 грн. При цьому обвинувачений наполягав, що злочин учинив одноосібно, до складу організованої групи не входив, отримані кошти нікому не віддавав, а витратив на власні потреби. Також пояснив, що із Сергієм К., його братом і третім учасником групи знайомий, оскільки вони жили у сусідніх будинках і спілкувались як по телефону, так і особисто.

Разом з тим, колегія суддів критично оцінила результати допитів свідків Валентини І. та Марії І. (анкетні дані свідків змінено), які повідомили суду, що із розмов інших осіб їм відомо, що брат Сергія К. передавав Олегу К. наркотичні засоби, хоча особисто вони цього не бачили. При цьому колегія суддів вказала, що ці свідчення містили відомості про загальні обставини. Крім того, факту виконання обвинуваченим вказівок Сергія К. та відповідно його ролі виконавця в організованій групі не підтверджено ні протоколами результатів проведення НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій), ні оперативними закупками психотропних речовин. Не містили цього і докази, долучені прокурором. Таким чином, поза розумним сумнівом факту участі Олега К. у складі організованої групи, виконання ним тих чи інших функції як співвиконавця у судовому засіданні підтверджено не було.

Зважаючи на наведене, колегія суддів апеляційну скаргу прокурора залишила без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.