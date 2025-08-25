Тернополянин вчинив стрілянину на території лікарні

У понеділок, 25 серпня, близько 11:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вчинив стрілянину на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

На виклик оперативно прибули профільні служби та підрозділи поліції, повідомляють у відомстві. Співробітники управління патрульної поліції виявили правопорушника, 45-річного жителя Тернополя, на місці події. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет.

Попередньо, під час інциденту постраждалих немає.

На місці події продовжують працювати поліцейські, які встановлюють свідків та очевидців для з’ясування всіх обставин.

Вирішується питання щодо притягнення правопорушника до відповідальності за хуліганські дії.