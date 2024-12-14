Тернополяни отримали премію імені Володимира Лучаковського за видатні досягнення

У Тернополі, з нагоди Дня місцевого самоврядування, відбулися урочистості в Українському Домі, де кращих представників громади нагородили премією імені Володимира Лучаковського. Ця премія щорічно присуджується за значний внесок у науковий, культурний, інноваційний розвиток міста та формування його позитивного іміджу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив дипломи та грошові нагороди у трьох номінаціях:

– «Майбутнє створюється сьогодні» – нагороджено колектив авторів проєкту впровадження телемедичного обладнання для реабілітації пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату. Лауреатами стали Андрій Цвях, Оксана Шевчук та Андрій Господарський.

– «Культурний спадок нації» – премію отримала Ірина Лилик, керівниця танцювальної студії «Bright Emotions», чия команда здобула численні перемоги на національних і міжнародних змаганнях, зокрема представляла Україну на чемпіонаті світу у США.

– «Інноваційний прорив року» – цього року перемогу поділили між собою дві команди: ТОВ «Роботизовані Комплекси» з проєктом «Мураха» та ТОВ «УП-інновації», які розробили антидронові рушниці та інші системи РЕБ.

Кожен лауреат отримав грошову нагороду у розмірі 10 тисяч гривень, а у номінації «Інноваційний прорив року» премію розділили порівну між двома переможцями.