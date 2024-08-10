Тернополянка обіцяла ухилянту за $17 тисяч «вікно в Європу»

Служба безпеки України припинила ще один канал переправляння ухилянтів за кордон, що діяв на Львівщині та в Тернополі.

Організаторкою виявились 53-річна мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила 45-річну тернополянку. За 17 тисяч доларів США фігурантки обіцяли потенційному призовнику забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу. Задля реалізації «безпечної схеми» зловмисниці обіцяли повідомити ухилянту маршрут та деталі втечі після оплати частини коштів.

Правоохоронці затримали організаторку «на гарячому» під час отримання першого траншу – $11 000 США. Обом фігуранткам вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Під час слідчих дій в помешканні учасниць злочину вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та готівку на суму пів мільйона гривень. Походження готівки зараз встановлюють слідчі.

Також працівники СБУ встановили інформацію про те, що вказаним «бізнесом» зловмисниці займались тривалий час. Обом жінкам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної схеми.

Викриття проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно із слідчими Поліція Львівської області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: Служба безпеки України