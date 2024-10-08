Тернополянам пояснили, коли потрібно платити за газ

Тернополяни почали отримувати рахунки за послуги технічного обслуговування систем газопостачання у будинку (ТО ВБСГ). За це потрібно платити раз на 3-5 років.

Все залежить від віку багатоквартирного будинку – тобто давності самих газових систем. Чим старіший будинок – тим частіше проводитимуть техобслуговування. Це ж стосується і проплати.

“Якщо будинок був газифікований понад 25 років тому, ці роботи повинні проводитися раз в три роки, якщо після — раз на п’ять”, — кажуть газовики.

Раніше споживачі оплачували техобслуговування в складі єдиної платіжки. У 2020 році газова галузь пройшла реформування, після чого з’явилися два окремі рахунки: один за газ, інший — за його розподіл. Однак питання технічного обслуговування було на деякий час «втрачене» в системі розрахунків.

У вересні 2023 року Міністерство енергетики України та НКРЕКП видали указ про регулярні перевірки газових мереж у будинках. Це було необхідно, оскільки за останні чотири роки технічне обслуговування не проводилося належним чином.

«Газові мережі знаходяться під впливом зовнішнього середовища, потребують системного кваліфікованого контролю, адже стають небезпечними. Якщо раніше ці кошти входили у тариф на розподіл, то після зміни структури тарифу техобслуговування мереж загального користування та внутрішньоквартирних – у ньому не передбачені. Наразі багатоповерхівки та гуртожитки залишились без нагляду, що є неприпустимим, адже безпека споживачів має бути в пріоритеті», – пояснили у ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Регулярне технічне обслуговування необхідне для запобігання небезпечним ситуаціям. Часто через несправності в газовій системі відбуваються витоки газу, які можуть призвести до аварій.

Техобслуговування проводиться відповідно до віку будинку:

Якщо будинку понад 25 років, перевірки здійснюються раз на три роки.

Якщо будинок новіший, це роблять раз на п’ять років.

До послуг входять:

Перевірка герметичності газових систем.

Обслуговування запірних пристроїв та обладнання.

Усунення витоків газу та повторна перевірка на герметичність.

«Як показує статистика, реальний стан речей шокує: в кожній багатоповерхівці знаходять в середньому десять витоків газу, що загрожує безпеці мешканців, а також стабільності газопостачання. Тим більше попередити проблему набагато економніше, ніж екстрено усувати складну аварійну ситуацію, яка привела до непоправної біди», – зазначили в ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Газовики пояснюють, що вартість техобслуговування залежить від кількох факторів і розраховується індивідуально.

«Кошторисна вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за цим Договором складається Оператором Газорозподільчих мереж з урахуванням вимог, а також з урахуванням обмежень, передбачених граничними рівнями вартості виконання видів робіт та послуг, що входять до ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, встановленими НКРЕКП на відповідний рік», — зазначили в ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Вартість можна дізнатися на сайті компанії.

Рахунки для оплати приходять окремо від тих, що стосуються оплати за газ чи його розподіл. Платити потрібно раз на 3-5 років, залежно від віку будинку.