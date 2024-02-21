Тернополянам доводиться їхати в сусідні міста за антибіотиками для дітей

Дефіцит антибіотиків у формі сиропу в аптеках Тернополя виник через спалах захворюваності серед дітей.

Про це Cуспільному розповіла директорка обласного аптечного об’єднання Наталія Марків.

За її словами, придбати такі можна лише в інших населених пунктах області. Ці препарати понад рік в дефіциті.

Андрій Боднарчук батько дворічної доньки каже, коли дитина захворіла на пневмонію, їй виписали антибіотики у формі сиропу. Знайти ліки в Тернополі не зміг. Зрештою за ними їздив до Збаража.

“Дитина таблетки випити не може, а у сиропі вип’є. Що характерно, що вони були по районах, були у Теребовлі, Зборові, Бучачі, Монастириську, але їх не було у Тернополі”.

Це одна з аптек Тернополя. Фармацевт Сергій Березовський розповідає, таких антибіотиків справді зараз не продають.

“Антибіотика зараз у дитячих формах випуску немає, бо був спалах захворювання саме серед дітей. Діти після вихідних пішли в школу і більше почали хворіти. Дуже мала кількість товару була завезена в Україну і не розрахована на ту кількість захворювання”.

Генеральна директорка обласного аптечного об’єднання Наталія Марків каже, на Тернопільщині вже понад рік є дефіцит дитячих антибіотиків у формі сиропів.

“Дистриб’ютори не дають пропозицію щодо даних лікарських засобів, відповідно, присутній дефіцит цих ліків у аптеках. Батьки не можуть знайти ці ліки. Якщо взяти місто Тернопіль, то тут іде більший товарообіг, тут скоріше купують. Більшість із цих лікарських засобів є імпортного виробництва, імпортери не імпортують в Україну”.

Наталія Марків говорить, загалом на Тернопільщині за електронним рецептом ці препарати відпускають у 424 аптеках.