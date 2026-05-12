На Теребовлянщині чоловік зберігав удома 75 патронів: йому загрожує до 7 років ув’язнення

У жителя Іванівської громади на Тернопільщині правоохоронці вилучили бойові патрони. За фактом незаконного зберігання боєприпасів слідчі відкрили кримінальне провадження.

12.05.2026

Яровий Роман

Кримінал, Новини

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Патрони знайшли під час обшуку

Оперативники відділення поліції №3 міста Теребовлі отримали інформацію про те, що 37-річний житель одного із сіл Іванівської громади може незаконно зберігати боєприпаси за місцем проживання.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили 75 патронів калібру 12,7 мм.

Речові докази направили на експертизу до НДЕКЦ.

Відкрито кримінальне провадження

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання бойових припасів.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: Теребовлянщина, патрони

