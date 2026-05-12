Відбувся 2-й тур чемпіонат Тернопільської області з футболу у Вищій лізі

10 травня у Вищій лізі відбулися три поєдинки другого тут чемпіонату Тернопільської області з футболу.

«Сокіл» (Велика Березовиця) – «Поділля» (Васильківці) – 1:1 (0:1),«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Поділля» (Велика Березовиця) – 1:1 (0:0), ФК «Нараїв» – «ФАТ-Вікнини» (Вікно) – 1:4 (1:0).

Ще один поєдинок відбудеться 13 травня «Агрон» (Великогаївська ОТГ) прийматиме ФК «Збараж».

У третьому турі 17 травня гратимуть: «Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Нараїв», ФК «Збараж» – «Збруч-Агробізнес», ФК «Борщів» – «Сокіл». 20 травня тур завершиться поєдинком між «Поділлям» та «Агроном».