Ризики вживання ранньої полуниці

Полуниця – одна з найкорисніших сезонних ягід. Але та, що з’являється на прилавках уже у квітні, часто має зовсім інші властивості і може принести більше шкоди, ніж користі.

Щойно у продажу з’являється перша полуниця, хочеться насолодитися смачною ягодою і отримати порцію вітамінів. Однак експерти радять не поспішати. Ранні ягоди можуть виглядати привабливо, проте часто поступаються сезонним не тільки за смаком, а й за безпечністю. Ви можете викинути купу грошей і отримати, замість користі для здоров’я, додаткові проблеми.

Чим рання полуниця відрізняється від сезонної?

Ягоди, які продають навесні, зазвичай вирощують у теплицях або завозять здалеку. Щоб прискорити дозрівання і зберегти товарний вигляд, використовують інтенсивні технології вирощування.

У результаті така ягода: містить значно менше вітаміну С і антиоксидантів; не встигає «дозріти» під природним сонцем; часто має змінений хімічний склад.

Саме тому вона не дає тієї користі, на яку ми розраховуємо.

Нітрати: головний ризик ранніх ягід

Нітрати самі по собі не є проблемою – вони природно присутні у рослинах. Але їх надлишок може бути небезпечним.

Під час транспортування та зберігання нітрати можуть перетворюватися на нітрити – токсичні сполуки. Особливо це небезпечно для дітей.

Надлишок таких речовин може мати й інші неприємні наслідки: негативно впливає на травлення і мікрофлору кишечника. Результат – здуття, діарея або неприємне бурчання в животі; заважає засвоєнню йоду. Це означає, що рання полуниця може погіршувати стан щитовидної залози, особливо у людей із вже наявними проблемами; провокує алергію. Підвищений вміст речовин, що стимулюють викид гістаміну можуть спричинити свербіж, висипання або дискомфорт навіть у здорових людей.

Ознаки небезпечної полуниці

Є кілька знаків, на які варто звернути увагу. Полуниця не принесе вам користі, якщо в неї: відсутній аромат – ягода не дозріла природно; біла або щільна серцевина – результат прискореного росту; сухий або в’ялий хвостик – тривале зберігання; занадто «ідеальний» вигляд – ознака інтенсивної обробки.