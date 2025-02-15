Тернопільський університет ЗУНУ посів 6 місце у світовому рейтингу сталого розвитку-UI GreenMetric World University Rankings

Західноукраїнський національний університет посів шосте місце серед українських закладів вищої освіти у світовому рейтингу сталого розвитку-UI GreenMetric World University Rankings.

Цей рейтинг оцінює університети за середовищем та інфраструктурою, енергетикою і зміною клімату, транспортною системою, водними ресурсами, управлінням відходами, екологічною освітою, науковими дослідженнями.

Загалом у 2024 році до рейтингу увійшли 1477 університетів з 95 країн світу, 25 з яких – українські ЗВО.

“Пишаємося, що класичний університет Тернополя посідає високі місця у провідних рейтингах, вкорте доводячи свій престижний статус!” зазначили у пресслужбі ЗУНУ.

Джерело: сайт ЗУНУ