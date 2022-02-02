Національна паралімпійська збірна команда України поставила аж три яскраві золоті крапки у Кубкові світу з лижних перегонів та біатлону, що завершився у Швеції (місто Естерсунд). В останній день змагань у біатлоні в індивідуальній гонці на дистанції 18 км наші спортсмени вибороли 6 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі, – повідомляє Національний комітет спорту людей з інвалідністю. Надзвичайно приємно, що в складі збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у класі LW 10-12 (сидячі) одну із цих золотих медалей завоював тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт» Тарас Радь. Це вже третє «золото» на рахунку нашого земляка на Кубку світу в Естерсунді: окрім індивідуальної гонки на 18 км в біатлоні, Тарас став переможцем у лижних перегонах (спринт) та естафеті з біатлону (спринт). А ще талановитий спортсмен здобув «срібло» у біатлоні (спринт).

Тренер – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Додамо, що загалом національна команда України на прикінцевому старті перед Паралімпійськими іграми в Пекіні, яким став Кубок світу із зимових видів спорту в Естерсунді, виборола 15 медалей: 7 золотих, 6 срібних і 2 бронзові.