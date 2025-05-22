Тернопільські проєкти серед переможців культурної грантової програми UCORD

16 травня у Києві відбувся захід, присвячений старту грантової програми «Кластери Відродження» від UCORD. Директорка Агенції регіонального розвитку Тернопільської області Ірина Скуратко та представники міністерств і громадських організацій взяли участь у заході.

Керівниця UCORD Марина Бриль повідомила, що після дворівневого відбору обрано вісім проєктів із бюджетом 1,5 млн швейцарських франків. Програма підтримує культурні ініціативи в шести областях, зокрема Тернопільській.

Ілона Постемська з Посольства Швейцарії наголосила, що культура в UCORD об’єднує громади та сприяє розвитку. З Тернопільщини перемогли проєкти «Віста Збруча» від ГО «ІнСорс» та «Тепле Поділля» від ГО «Молодь – майбутнє України».

Ірина Скуратко підкреслила важливість UCORD для регіону, зокрема в культурі та інфраструктурі.