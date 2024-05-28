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Тернопільські міграційники видворили молдаванина, який незаконно проживав в Україні та займався релігійною діяльністю

28.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Війна з рф, Теми, Офіційно, Оперативно

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Під час проведення профілактичних заходів “Мігрант” на Кременеччині міграційники спільно зі співробітниками УСБУ у Тернопільській області виявили громадянина Республіки Молдова, який ще у 2017 році в’їхав в Україну і впродовж кількох років незаконно перебував на території нашої держави.

Під час проведення перевірки з’ясувалося, що перебування іноземця на території України суперечать інтересам національної безпеки.

В межах взаємодії міграційної служби області, прикордонників та співробітників служби безпеки порушника було супроводжено до пункту перетину державного кордону України та забезпечено його передачу до країни походження.

Робота із запобігання і протидії нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України триватиме й надалі.

Джерело: Міграційна служба Тернопільської області

Теги: тернопільські міграційники, молдаванин, СБУ

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