Тернопільські міграційники видворили молдаванина, який незаконно проживав в Україні та займався релігійною діяльністю

Під час проведення профілактичних заходів “Мігрант” на Кременеччині міграційники спільно зі співробітниками УСБУ у Тернопільській області виявили громадянина Республіки Молдова, який ще у 2017 році в’їхав в Україну і впродовж кількох років незаконно перебував на території нашої держави.

Під час проведення перевірки з’ясувалося, що перебування іноземця на території України суперечать інтересам національної безпеки.